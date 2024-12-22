الحوثي: الهجمات الأمريكية لا تمنع اليمن من دعم غزة

وقال الحوثي"إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية تساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة".

وأضاف: "إن التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

كما قال الحوثي جراء استهداف هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة أمس السبت: فشل حيتس هو النصيب الأكبر و التطوير مستمر كما هو الفشل مستمر لأنظمة الدفاع الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية بفضل الله.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم السبت عن استهداف هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2.

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