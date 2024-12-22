٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85697081
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بزشكيان: تجاهل حقوق الانسان هو نتيجة للجهل

٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85697081
بزشكيان: تجاهل حقوق الانسان هو نتيجة للجهل

طهران/22 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-اعتبر الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" ان نكران وتجاهل حقوق الانسان هو نتيجة للجهل بينما الاعتراف بها واحترامها ناجم عن الايمان والاعتقاد.

وفي مراسم  تكريم المرأة وتقديرها في يومها والذي يحتفل به في ايران تزامنا مع الاحتفال بذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (ع) بنت رسول الله (ص) والذي يصادف اليوم الاحد،وتأكيدا منه على ضرورة منع انتهاكات حقوق الإنسان،رأى الرئيس الايراني انه من واجب الجميع تحقيق الحق والعدالة في المجتمع الذي بُعث الأنبياء من اجله،و ينبغي اعطاء الحقوق وتطبيق العدالة سواسية بين افراد واطياف المجتمع.

وبالاشارة الى انه ينبغي ان يكون اهتمام وواجب الجميع هو كيفية حل مشاكل الشعب ،اوضح بزشكيان بأن في هذا المجال تلعب المرأة والأم الدور الرئيسي والمهم،معتبرا أنه وبصدق لم ينجح أي رجل او اي مشروع ولم يصل الى هدفه ومكانة ما لولا دعم ورفقة النساء المقتدرات.

يتبع**

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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