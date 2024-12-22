متحدث الخارجية : العدوان الامريكي على اليمن مثال لجريمة حرب

وفي تصريح له اليوم الاحد، دان بقائي، بشدة، الغارات الجوية الامريكية التي استهدفت مناطق في مدينة صنعاء اليمنية.

كما اشاد، بموقف الشعب اليمني المشرف والمتمثل في الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم؛ مؤكدا بان هكذا موقف ينبع من ايمان اليمنيين وعقيدتهم الراسخة بمبدا الدفاع عن المظلوم قبال المحتل وجرائم الابادة.

كما طالب متحدث الخارجية، العالم الاسلامية ودول المنطقة وايضا الامم المتحدة، باتخاذ اجراء حازم ضد التحركات العدوانية للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني في حق اليمن.

انتهى ** ح ع