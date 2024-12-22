مسؤول إيراني : الثقافة هي الأداة الرئيسية للدبلوماسية العامة

وافادت ارنا، بان "درابي" ادلى بهذا التصريح، اليوم الاحد، خلال مراسم الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي"، والتي اقيمت في مركز التراث غير المادي بطهران.

واضاف نائب وزير التراث الثقافي : لقد ارتقت إيران في مجال التراث الثقافي غير المادي، من المركز السابع إلى المركز الرابع عالميًا خلال السنوات الأربع الماضية، كما تصنف بالمرتبة الاولى من حيث توثيق الملفات متعددة الحنسيات.

وفي معرض تأكيده على الجهود المبذولة لتحويل الثقافة التراثية إلى ثقافة عامة في المجتمع، قال : إن التراث الثقافي يجب أن يكون ملموساً ومهماً بالمنسبة للجميع.

وأشار نائب وزير التراث الثقافي الايراني إلى دور التراث الثقافي في الدبلوماسية العامة، مبينا أن "الهدف الرئيسي للدبلوماسية العامة هو التأثير على الرأي العام، وأداتها الرئيسية تتجسد في التبادلات الثقافية مثل إقامة المعارض والمهرجانات وغيرها من المناسبات".

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