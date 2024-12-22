ايران ترفض التهم الاميركية ضد المواطن الايراني المعتقل في العراق محمد رضا نوري

واكد عيسى كاملي، في تصريح له مساء الأحد، ضرورة الاستقرار والسلام في المنطقة، وأشار إلى تاريخ التدخلات الأمريكية وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتحركاتها المستمرة لاثارة الفتنة والتحريض على الإرهاب والتفرقة بين دول المنطقة ودول الجوار وقال: ان دول المنطقة المتفهمة للمصالح الكبيرة والدائمة لشعوبها ستمنع حدوث جولة جديدة من احداث الشرخ في علاقاتها البينية وستتابع سياسة الجوار لتعزيز علاقات الصداقة والمودة بقوة.

واضاف: أن وزارة الخارجية، انطلاقًا من واجباتها الأصيلة في دعم حقوق الرعايا الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، ستواصل جهودها ومساعيها الحثيثة للدفاع عن حقوق هذا المواطن الإيراني وحمايتها.

كما تحدث كاملي عن حالة مواطنين إيرانيين آخرين تم القبض عليهما قبل بضعة أيام بناء على ادعاءات لا أساس لها بتزويد إيران بقطع غيار طائرات بدون طيار، بأمر من المراجع القضائية-الامنية الأمريكية في اميركا وإيطاليا، وقال: ان الجهاز القضائي الاميركي قد تحول الى اداة لصدور الاحكام الواهية والمسيسة لاخذ الرعايا الايرانيين كرهائن بذريعة قيامهم بالالتفاف على الحظر المفروض على ايران – والذي لا شرعية ولا صفة قانونية له وفق القوانين والمعايير الدولية ويتناقض مع مبادئ حقوق الانسان المعترف بها – بما يمثل انتهاكا تقوم به الحكومة الاميركية وتترتب عليه مسؤولية دولية.

واشار إلى التزام الحكومات باحترام حقوق الإنسان والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية غير الشرعية وغير القانونية التي أصدرتها الولايات المتحدة ضد الرعايا الإيرانيين، وطلب من الحكومة الإيطالية منع انتهاك حقوق الإنسان للمواطن الايراني المتهم بلا وجه حق من قبل اميركا وتوفير الارضية للافراج الفوري عنه وعودته إلى أحضان أسرته.

انتهى ** 2342