٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85697685
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مسؤول قضائي يكشف تفاصيل عن الشبكة التكفيرية التي تم تفكيكها في سربل ذهاب غرب ايران

٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٠٠ م
رمز الخبر: 85697685
مسؤول قضائي يكشف تفاصيل عن الشبكة التكفيرية التي تم تفكيكها في سربل ذهاب غرب ايران

قصر شيرين / 22 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- شرح المدعي العام والثوري في مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران تفاصيل اعتقال عناصر متطرفة من شبكة سلفية- تكفيرية يوم امس السبت وقال: ان هؤلاء العناصر الذين يحملون فكر تنظيم داعش الإرهابي كانوا تحت المراقبة من قبل الاجهزة الامنية منذ العام الماضي.

وقال أمير فيضي في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" اليوم الأحد: إن الاعضاء المعتقلين من هذه الشبكة التكفيرية البالغ عددهم 12 شخصا كانوا يحاولون استقطاب الشباب في المدينة بوعود مالية مختلفة من خلال عقد اجتماعات ليلية والحضور في الأماكن العامة مثل الحدائق.

واضاف المدعي العام والثوري لمدينة سربل ذهاب: بالإضافة إلى محاولة جذب شباب المدينة إلى الجماعات التكفيرية وداعش، كانت هذه المجموعة تهدف إلى العمل ضد الأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى أن رجال الامن تمكنوا من الكشف عن عناصر هذه المجموعة وإلقاء القبض عليهم عبر إجراءات فنية واستخباراتية.

وقال: الأمن خط أحمر لدينا ونحذر كل الأعداء والأشخاص الذين يعتزمون الإخلال بالأمن والنظام العام للمجتمع، بانهم تحت مراقبة اجهزة الامن وسيتم التعامل معهم بكل حزم وفق القانون.

انتهى ** 2342

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