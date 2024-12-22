مسؤول قضائي يكشف تفاصيل عن الشبكة التكفيرية التي تم تفكيكها في سربل ذهاب غرب ايران

وقال أمير فيضي في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" اليوم الأحد: إن الاعضاء المعتقلين من هذه الشبكة التكفيرية البالغ عددهم 12 شخصا كانوا يحاولون استقطاب الشباب في المدينة بوعود مالية مختلفة من خلال عقد اجتماعات ليلية والحضور في الأماكن العامة مثل الحدائق.

واضاف المدعي العام والثوري لمدينة سربل ذهاب: بالإضافة إلى محاولة جذب شباب المدينة إلى الجماعات التكفيرية وداعش، كانت هذه المجموعة تهدف إلى العمل ضد الأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى أن رجال الامن تمكنوا من الكشف عن عناصر هذه المجموعة وإلقاء القبض عليهم عبر إجراءات فنية واستخباراتية.

وقال: الأمن خط أحمر لدينا ونحذر كل الأعداء والأشخاص الذين يعتزمون الإخلال بالأمن والنظام العام للمجتمع، بانهم تحت مراقبة اجهزة الامن وسيتم التعامل معهم بكل حزم وفق القانون.

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