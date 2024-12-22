٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85697714
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رباعة ايرانية تحرز بطولة ناشئة آسيا لرفع الاثقال في وزن 71 كغم

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ ص
رمز الخبر: 85697714
رباعة ايرانية تحرز بطولة ناشئة آسيا لرفع الاثقال في وزن 71 كغم

طهران / 23 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- تمكنت الرباعة الايرانية هانية شريفي من حصد ميداليتين ذهبيتين واخرى فضية في فئة 71 كغم للناشئة ببطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الاثقال الجارية في قطر.  

ففي رفعة الخطف حلت شريفي في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية برفعها 88 كغم بعد الكازاخستانية دانيلوفا التي رفعت 89 كغم.

وتمكنت شريفي من حصد الميدالية الذهبية في رفعة النتر بـ 112 كغم وكذلك في المجموع 200 كغم.

وبذلك حطمت هانية شريفي الرقم القياسي الوطني الذي باسم لعيا كريمي، في هذا الوزن، بمقدار 5 كغم في الخطف و 19 كغم في النتر و 26 كغم في المجموع.

وفي الوزن ذاته اي 71 كغم لفئة الشابات احرزت الايرانية ريحانة كريمي الميداليات البرونزية الثلاث، في الخطف 91 كغم والنتر 120 كغم والمجموع 211 كغم. 

انتهى ** 2342

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