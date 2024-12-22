7 شهداء وجرحى باستهداف خيام النازحين بمواصي خان يونس

وأكد مراسل المركز الفلسطيني للاعلام أن النيران اندلعت في خيام النازحين إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال في منطقة المواصي، جنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونقل عن مصادر محلية وطبية متطابقة أن 7 شهداء؛ بينهم طفلة، ارتقوا وأصيب العشرات، إثر قصف من مسيرات حربية تابعة لقوات الاحتلال خيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

ونوهت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيدة و5 إصابات من المكان المستهدف بالقرب من مستشفى البريطاني بمواصي خانيونس جنوب القطاع.

وصرح الدفاع المدني الفلسطيني، بأن طواقمه تتعامل مع استهداف إسرائيلي لخيام النازحين قرب المستشفى البريطاني بمواصي خانيونس.

وفي بلاغ آخر، أفاد بأن “طواقمنا تتوجه إلى استهداف إسرائيلي بالقرب من محطة العطار على طريق البحر غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

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