٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ ص
رمز الخبر: 85697817
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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صحيفة عبرية: مقتل 235 جنديا اسرائيليا منذ بداية حرب غزة حتى الآن

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ ص
رمز الخبر: 85697817
صحيفة عبرية: مقتل 235 جنديا اسرائيليا منذ بداية حرب غزة حتى الآن

طهران/ 23 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه منذ بداية حرب "اسرائيل" على سكان قطاع غزة، قُتل 235 جنديا من الفرقة 162 الإسرائيلية.

وأعلنت صحيفة هآرتس العبرية، أن 74 من جنود هذه الفرقة القتلى هم من لواء جيفاتي.

وأضافت الصحيفة: إن الفرقة 162 هي فرقة مدرعة وتقع تحت قيادة القيادة الجنوبية للأراضي المحتلة في فلسطين، والتي تأسست عام 1973. وغفعاتي لواء مشاة، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءًا من الجيش. 

وبحسب الصحيفة، أصيب منذ بداية حرب غزة خمسة آلاف جندي من جنود جیش الاحتلال الإسرائيلي. 

وبحسب هذا التقرير فإن هناك خلال هذه الفترة ضباطا من الاحتلال الصهيوني أصيبوا ثلاث مرات في المعارك، ومن بين القتلى اسمان قائدان من لواء جفعاتي، أحدهما قائد اللواء 401 مدرع الذي قُتل في جباليا منذ حوالي شهرين.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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