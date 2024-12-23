صحيفة عبرية: مقتل 235 جنديا اسرائيليا منذ بداية حرب غزة حتى الآن

وأعلنت صحيفة هآرتس العبرية، أن 74 من جنود هذه الفرقة القتلى هم من لواء جيفاتي.

وأضافت الصحيفة: إن الفرقة 162 هي فرقة مدرعة وتقع تحت قيادة القيادة الجنوبية للأراضي المحتلة في فلسطين، والتي تأسست عام 1973. وغفعاتي لواء مشاة، أنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة الهاغاناه، ثم أصبح جزءًا من الجيش.

وبحسب الصحيفة، أصيب منذ بداية حرب غزة خمسة آلاف جندي من جنود جیش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب هذا التقرير فإن هناك خلال هذه الفترة ضباطا من الاحتلال الصهيوني أصيبوا ثلاث مرات في المعارك، ومن بين القتلى اسمان قائدان من لواء جفعاتي، أحدهما قائد اللواء 401 مدرع الذي قُتل في جباليا منذ حوالي شهرين.

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