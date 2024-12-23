٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85697849
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الاحتلال الصهيوني ينتهك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص
رمز الخبر: 85697849
الاحتلال الصهيوني ينتهك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

طهران/ 23 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن قصف جوي للاحتلال الصهيوني على بلدة كفركلا وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مرة أخرى.

وأعلنت مصادر إخبارية لبنانية أن جيش العدو الصهيوني قام بعمليات نسف كبيرة في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

ولم تنشر وكالة الأنباء اللبنانية المزيد من التفاصيل حول الهجوم وحجم الخسائر والضحايا المحتملين.

يذكر أنه دخل وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان حيز التنفيذ بوساطة دولية 27 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ تنفيذ الاتفاق، نقض الاحتلال وقف إطلاق النار عدة مرات من خلال مهاجمة المناطق الجنوبية من لبنان مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنيه، ومنع عودة اللاجئين اللبنانيين إلى بعض بلدات وقرى جنوب لبنان.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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