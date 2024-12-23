الاحتلال الصهيوني ينتهك مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

وأعلنت مصادر إخبارية لبنانية أن جيش العدو الصهيوني قام بعمليات نسف كبيرة في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

ولم تنشر وكالة الأنباء اللبنانية المزيد من التفاصيل حول الهجوم وحجم الخسائر والضحايا المحتملين.

يذكر أنه دخل وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان حيز التنفيذ بوساطة دولية 27 كانون الأول/ديسمبر. ومنذ تنفيذ الاتفاق، نقض الاحتلال وقف إطلاق النار عدة مرات من خلال مهاجمة المناطق الجنوبية من لبنان مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنيه، ومنع عودة اللاجئين اللبنانيين إلى بعض بلدات وقرى جنوب لبنان.

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