٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85697912
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الجهاد الإسلامي تدين اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٩ ص
رمز الخبر: 85697912
الجهاد الإسلامي تدين اعتداءات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين

طهران/ 23 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء امس الأحد، الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، معتبرة أنها تأتي في سياق خدمة العدو الصهيوني.

وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان: ان هذه الممارسات تستهدف المقاومة في وقت تتصاعد فيه اقتحامات جيش العدو لمخيمات الضفة الغربية واعتقال أبنائها.

ومنذ أكثر من أسبوع تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية، على من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" ويتصدى لها مقاومون فلسطينيون، في مدينة جنين ومخيمها.

ولاقت هذه الخطوة استنكارًا فصائليًّا واسعًا حيث اعتبرت الفصائل ما يجري في جنين "سلوكًا مشينًا" يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع عدوان الاحتلال وأهدافه، داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.

انتهی**1426

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