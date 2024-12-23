عارف يؤكد تفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة

وشارك "محمد رضا عارف" الیوم الإثنین، في حفل افتتاح المعرض الدولي الخامس والعشرين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (ايران تيليكوم) .

وتفقد عارف مختلف أجنحة الشركات الكبرى العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي وتصدير التكنولوجيا بعد مراسم افتتاح هذا المعرض واطلع على أحدث التقنيات والمنتجات والإنجازات العلمية والتكنولوجية للشركات الحكومية والمعرفية الهامة وكذلك الجامعات والجمعيات العلمية خاصة في مجال التصدير.

وأکد خلال المراسم على تعزيز التعاون الدولي وتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة.

یذکر أنه انطلقت الیوم الإثنین، فعاليات الدورة الـ25 من المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في العاصمة الإيرانية طهران.

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