الأمين العام لكتائب سيد الشهداء: الحشد الشعبی حل لما لاحل له، ولا حلّ له

وقال الولائي في تغريدة انه "في الوقت الذي نبارك فيه ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام) قلب النبوّة ونبض الامامة، فإن من المهم التأكيد على إن الحشد هو حل لما لاحل له، ولا حلّ له".

وأضاف في النقطة الثانية انه "لم يمر على العراق يوم خلال العقدين الماضيين كان فيه قويا كما هو الان"، مشددا على أن "ارسال رسائل الاطمئنان للعدو تصريحا او سلوكا حرام شرعا، ولن تنزل صاحبها الا من العزة الى الندم".

هذا وقد كشف مصدر عراقي مسؤول إن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحل "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة.

كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق "محمد الحسان" إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، "آية الله علي السيستاني" كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.

وحل الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على آية الله السيستاني، إثر الأحداث والتحولات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب وهو ما فسره ناشطون ومحللون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.

وكان رئيس الوزراء، "محمد شياع السوداني" قد أكد قبل ايام قليلة، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي".

انتهی**1426