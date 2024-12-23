٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤٤ م
رمز الخبر: 85698248
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الأمنية الخاصة الإيرانية- الباكستانية

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٤٤ م
رمز الخبر: 85698248
عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الأمنية الخاصة الإيرانية- الباكستانية

طهران/ 23 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- عُقد الاجتماع الحادي عشر للجنة الأمنية الخاصة بين إيران وباكستان واتفق الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في مجالات الأمن والشرطة والحدود.

وزار نائب وزير الداخلية الباكستاني "خرام آغا"، طهران على رأس وفد للمشاركة في اللجنة الأمنية الخاصة الحادية عشرة بين إيران وباكستان.

وكان مساعد قائد القوة البریة لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسیقیة العمید "علی أكبر بورجمشیدیان"، رئيس الجانب الإيراني المشارك في هذا الاجتماع.

وعقدت اجتماعات اللجنة يومي السبت والأحد في طهران، وناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز وتسهيل التعاون المتبادل في مختلف مجالات الأمن وإنفاذ القانون والحدود ومكافحة الاتجار والإرهاب.

وتعد اللجنة الأمنية الخاصة المشتركة آلية تعاون بين البلدين الجارين في مجال الأمن وإنفاذ القانون، وتشارك في مناقشتها المؤسسات المعنية في البلدين.

وتجدر الإشارة إلى إنه تم عقد الاجتماع العاشر للجنة الأمنية الخاصة الإيرانية الباكستانية في إسلام آباد في يوليو من العام الماضي بحضور نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون في بلادنا، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماعها القادم في إسلام آباد.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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