اللواء سلامي: قوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران

وقال اللواء "حسين سلامي"اليوم الاثنين: على الشعب الإيراني أن يكون على دراية بالتكتيكات والأساليب المعقدة التي يستخدمها الأعداء لأن الأعداء يريدون أن يضعوا عبأ التطورات على كاهل الشعب الإيراني بهذه الأحداث ويقولون إن إيران فقدت أذرعها الإقليمية.

وشدد: إن فلسطين لا تزال حية وإيران لم تفقد أذرعها واعتقادنا وایماننا وأعداءنا مشتركون مع اللبنانيين واليمنيين، لكن كل واحد منهم يتصرف حسب مصالحه في أرضه.

وقال:نحن ندعم جبهة المقاومة روحياً وسياسياً لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم.

وقال إن العدو الصهيوني يظن أنه نجح من خلال قتل النساء والأطفال العزل في غزة لكن الصهاينة يعيشون اليوم في القلق أكثر من الماضي، فهم وصلوا إلى طريق مسدود وليس لديهم رؤية واضحة للمستقبل.

وأكد أن احتلال الصهاينة لجزء من سوريا لا يحل أياً من مشاكلهم وبهذا العمل يفتحون أيدي المسلمين ويفتحون ساحة معركة أخرى للمجاهدين المؤمنین .

وقال متسائلا: هل يستطيع الصهاينة أن يعيشوا حياة آمنة في مواجهة هذا الغضب المقدس والشديد والرغبة في الجهاد لدى جبهة المقاومة؟ وهل يمكنهم العيش بسلام في المنزل المغتصب؟

وأكد سلامي أنه لا توجد قوة في العالم سواء في البر والبحر والجو تستطيع التغلب على حرس الثورة الإسلامیة مضیفا أن قوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران.

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