القنصل العام الايراني الجديد في أربيل يقدم نسخة من أوراق اعتماده

والتقى فرامرز اسدي، مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كردستان العراق "سفين دزة ئي" وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وأشار فرامرز اسدي في هذا اللقاء إلى الأسس الثقافية والعرقية واللغوية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القوية بين إيران وإقليم كردستان العراق واعتبر أن آفاق العلاقات المستقبلية بين الجانبين مشرقة للغاية.

وأعرب عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة وهي تطوير وتقدم العلاقات بين الجانبین في ظل التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

وهنأ مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، في هذا اللقاء، القنصل العام الإيراني الجديد في أربيل وتمنى له التوفيق في أداء مهامه.

وأعرب "سفين دزة ئي"، عن أمله في أن يحقق الجانبان النجاح الكامل في تطوير العلاقات الثنائية على أساس الأهداف المستقبلية.

وعيّن اسدي قنصلا عاما جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة أربيل بديلا عن "نصر الله رشنودي".

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