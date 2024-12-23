٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85698318
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القنصل العام الايراني الجديد في أربيل يقدم نسخة من أوراق اعتماده

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٨ م
رمز الخبر: 85698318
القنصل العام الايراني الجديد في أربيل يقدم نسخة من أوراق اعتماده

طهران/ 23 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- قدم القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل "فرامرز أسدي"،نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كردستان العراق "سفين دزة ئي".

والتقى فرامرز اسدي، مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كردستان العراق "سفين دزة ئي" وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وأشار فرامرز اسدي في هذا اللقاء إلى الأسس الثقافية والعرقية واللغوية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القوية بين إيران وإقليم كردستان العراق واعتبر أن آفاق العلاقات المستقبلية بين الجانبين مشرقة للغاية.

 وأعرب عن أمله في تحقيق الأهداف المرجوة وهي تطوير وتقدم العلاقات بين الجانبین في ظل التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

وهنأ مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، في هذا اللقاء، القنصل العام الإيراني الجديد في أربيل وتمنى له التوفيق في أداء مهامه.

وأعرب "سفين دزة ئي"، عن أمله في أن يحقق الجانبان النجاح الكامل في تطوير العلاقات الثنائية على أساس الأهداف المستقبلية.

وعيّن اسدي قنصلا عاما جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة أربيل بديلا عن "نصر الله رشنودي".

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