وزير الثقافة : المراة الايرانية حملت راية العزة والكرامة على مدى التاريخ

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الثقافة الايراني، لمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)؛ واصفا هذه السيدة العظيمة بانها انموذج مثالي للايمان والولاء والتضحية.

واضاف : ان تزامن الاحتفاء بهذه المناسبة الاسلامية الخالدة مع يوم المراة والام في ايران، اتاح فرصة مغتنمة لتكريم الايرانيات ودورهن المميز في الاسرة والمجتمع، والتركيز على اتباعهن لنهج سيدة نساء العالمين الزهراء (س).

كما عبر الوزير صالحي عن سعادته لتكريم جمع من امهات الشهداء من كوارد وموظفي وزارة الثقافة الايرانية الصابرات العفيفات والحرائر، ابتهاجا بحلول ذكرى ولادة الزهراء (س).

انتهى ** ح ع