روسيا : انضمام إيران إلى الاتحاد الأوراسي مفتاح وصولها إلى سوق تضم 190 مليون نسمة

ونقل "أورشوك"، الذي يرافق النائب الاخر لرئيس الوزراء الروسي "فيتالي سافيليف" في زيارته الحالية إلى طهران، مصرحا للصحفيين اليوم الاثنين : إن عضوية إيران بصفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي خطوة مهمة للغاية من اجل تطوير التبادلات التجارية بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أورشوك : إن آلية العضوية بصفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمت صياغتها بحيث لا تفرض التزامات على الدولة المراقبة، ولكنها في الوقت نفسه تسمح لها بالمشاركة في إطار عمل هذا الاتحاد والحصول على معلومات حول أنشطته.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن إيران هي شريك تجاري مهم بالنسبة لروسيا، قائلا : إيران دولة عظيمة ذات اقتصاد كبير، وإن تعزيز العلاقات بينها وبين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيكون له دور إيجابي في تطوير أسواقهما.

وتابع أورشوك : موسكو وطهران تعملان حاليا على حل القضايا المتعلقة بتطوير مشاريع البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في كلا البلدين.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، أن التجارة بين روسيا وإيران سجلت نموا بواقع 14.7 في المائة لتصل إلى 3.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبما يدل على نمو جيد في تجارة البلدين.

وأكمل أورشوك قوله : إن تنفيذ روسيا اتفاقية التجارة الحرة مع إيران سيوفر فرصا مميزة لنمو التجارة المشتركة بين موسكو وطهران.



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