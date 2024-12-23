مسوؤل : وزير الدفاع يتحدث لنواب البرلمان عن رحلته إلى سوريا وفنزويلا وعملية الوعد الصادق

واوضح رضائي في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، أن أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، عقدوا اليوم لقاء مع العميد نصير زادة في مقر هذه الوزارة بطهران.

وأضاف هذا المسؤول البرلماني : لقد قدم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، خلال هذا اللقاء، تقريرا عن أداء الوزارة خلال الاشهر الستة الماضية، بما في ذلك على الاصعدة الدفاعة والتكنولوجية والصناعية والدبلوماسية الدفاعية.

وتابع رضائي : كما قدم وزير الدفاع تقريراً عن تطورات المنطقة وحرب العدو الهجینة وعملية الوعد الصادق، وايضا زياراته الاخيرة التي شملت البلدين فنزويلا وسوريا.

انتهی**2054 / ح ع **