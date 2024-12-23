٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85698669
T T
٠ Persons

سمات

مسوؤل : وزير الدفاع يتحدث لنواب البرلمان عن رحلته إلى سوريا وفنزويلا وعملية الوعد الصادق

٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٧:٥٤ م
رمز الخبر: 85698669
مسوؤل : وزير الدفاع يتحدث لنواب البرلمان عن رحلته إلى سوريا وفنزويلا وعملية الوعد الصادق

طهران/23 کانون الأول/دیسمبر/ارنا-قدم وزير الدفاع و إسناد القوات المسلحة الايراني "العمید عزیز نصیر زادة"، تقریرا عن رحلته الأخیرة إلى سوريا وفنزويلا وعملية الوعد الصادق، خلال لقائه اعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي؛ حسب ما افاد به المتحدث باسم هذه اللجنة النيابية "ابراهيم رضائي".

واوضح رضائي في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، أن أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، عقدوا اليوم لقاء مع العميد نصير زادة في مقر هذه الوزارة بطهران.

وأضاف هذا المسؤول البرلماني : لقد قدم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، خلال هذا اللقاء، تقريرا عن أداء الوزارة خلال الاشهر الستة الماضية، بما في ذلك على الاصعدة الدفاعة والتكنولوجية والصناعية والدبلوماسية الدفاعية.

وتابع رضائي : كما قدم وزير الدفاع تقريراً عن تطورات المنطقة وحرب العدو الهجینة وعملية الوعد الصادق، وايضا زياراته الاخيرة التي شملت البلدين فنزويلا وسوريا.

انتهی**2054 / ح ع **

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .