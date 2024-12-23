وزيرة الطرق الايرانية : تنمية البلاد تمر عبر البحر والنقل البحري

وأوضحت "صادق"، في تصريح لها خلال مراسم الاحتفال بـ "اليوم الوطني للنقل" والتي أقيمت اليوم الاثنين في فندق "هما" بطهران : برغم الحظر المتواصل والمشاكل الراهنة في البلاد، لكننا نشهد أحداثًا جيدة في مجال الاستثمار وخاصة عمليات الشحن والنقل.

وأضافت، ان تحقيق التنمية والازدهار الصناعي والاقتصادي والتجاري في ايران، مرهون بانجاز المشاريع التنموية القائمة على البحر.

ولفتت وزيرة الطرق، الى أن رئيس الجمهورية يعول على السياسات والاقتصاد البحري، ويرى فخامته كل اسبوعين اجتماعا لمناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ سياسات التنمية البحرية.

ونقلت السيدة صادق عن الرئيس بزشكيان قوله في هذا الصدد : يجب علينا الافادة من الخبرات العالمية والمشاورات الدولية لرسم خارطة تسطيع إيران الإسلامية عبرها المضي باتجاه التقدم والازدهار.

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