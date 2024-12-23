ظريف: الصداقة بدل العداوة نهج جديد من إيران لأمن وازدهار المنطقة

طهران / 24 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلن محمد جواد ظريف نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية في مقال نشر بمجلة "الإيكونوميست" عن نهج إيران الجديد تجاه الأمن والازدهار في غرب آسيا ودعا إلى تشكيل "رابطة الحوار بين الدول الاسلامية في غرب آسيا" لإحلال الاستقرار في المنطقة.

ونُشر المقال باللغة الإنجليزية في مجلة الإيكونوميست مساء الاثنين تحت عنوان "الصداقة بدل العداوة: نهج جديد من إيران لأمن وازدهار المنطقة". يتبع