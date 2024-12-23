ظريف: المودة بدل العداوة نهج إيران الجديد لأمن وازدهار المنطقة

ونُشر المقال باللغة الإنجليزية في مجلة الإيكونوميست مساء الاثنين تحت عنوان "المودة بدل العداوة: نهج جديد من إيران لأمن وازدهار المنطقة".

وجاء في نص المقال:

"كطالب في العلاقات الدولية ولدي عقود من الخبرة في الخطوط الأمامية للدبلوماسية العالمية، أكتب هذا المقال ليس كممثل للحكومة الإيرانية ولكن بصفتي الشخصية فقط. لقد علمتني تجاربي أن تحقيق الاستقرار في غرب آسيا، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي، يتطلب أكثر من مجرد إدارة الأزمات. وهذا يتطلب مبادرات شجاعة وثورية. ولذلك أقترح إنشاء "جمعية الحوار الإسلامي لغرب آسيا" (MWADA) كآلية لتحقيق هذا التحول.

تدعو خطة المودة جميع الدول الإسلامية المؤثرة في غرب آسيا - البحرين، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، (الحكومة المستقبلية) سوريا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن — للمشاركة في مفاوضات شاملة. ويمكن لممثلي الأمم المتحدة أيضًا المشاركة في هذه العملية. ينبغي أن ترتكز هذه المبادرة على القيم السامية لديننا المشترك الإسلام، ومبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل والأمن الجماعي. إن الأحرف الأولى من هذا العنوان باللغة الإنجليزية (MWADA)، والتي تسمى "المودة" باللغة العربية - لغة العبادة المشتركة لنا جميعًا -، يجب أن تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي والشراكات العادلة.

من الأولويات الرئيسية لمشروع "المودة" التوصل إلى وقف فوري ومستقر ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وسوريا واليمن. إن إبرام اتفاقية عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء، إلى جانب المراقبة الجماعية الإقليمية، من شأنه أن يساعد في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستقرار وحماية المنطقة من التدخل الأجنبي والتوترات الداخلية.

التكامل الاقتصادي جزء أساسي في منظور مشروع "المودة". ونظراً لشبكات التجارة المتناثرة، والإهمال في تطوير الأعمال المصرفية وآليات الدفع بين بلدان المنطقة، والمنافسات السياسية والاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية، تواجه منطقة غرب آسيا نقصاً في الاعتماد المتبادل. ومن شأن إنشاء "صندوق المودة للتنمية" أن يمول مشاريع البنية التحتية الأساسية، خاصة في المناطق المتضررة من الصراعات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاحات الحكم في سوريا - كشرط أساسي لتلقي المساعدات الاقتصادية - ستعزز مبدأ المساءلة وتضع الأساس لدولة آمنة ومستقرة حيث يمكن للنساء والأقليات أن تزدهر.

إن سوريا بعد الأسد تمثل تحديا كبيرا لنا جميعا. العدوان الإسرائيلي الجامح الذي يتجاهل السيادة السورية، والتدخلات الأجنبية التي تهدد سلامة الأراضي السورية، ومشاهد العنف والفظائع المروعة التي تذكرنا بوحشية داعش، والعنف العرقي والديني الذي قد يؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق، كلها أمور تتطلب الاهتمام الفوري من اعضاء مشروع "المودة".

ولا تزال معالجة الأزمة الإنسانية في فلسطين أمرا بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي. ويجب أن يعطي مشروع "المودة" الأولوية لحق الفلسطينيين في تقرير المصير ودعم الحلول العادلة التي تحترم بالكامل تطلعات هذا الشعب. وهذا لا يشمل الحلول السياسية فحسب، بل يتطلب أيضًا توفير الفرص الاقتصادية والاعتراف بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

سيوفر مشروع "المودة" أرضًا خصبة لبرامج البنية التحتية؛ من النقل إلى خطوط الطاقة وشبكات الاتصالات. ولا تعمل هذه الخطط على تسهيل حركة البضائع فحسب، بل تتيح أيضًا تبادل الطاقة والمعلومات والخدمات. ويتعين علينا في غرب آسيا أن ندرك أن مفهوم الاستقلال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكانة أي دولة في سلسلة القيمة المضافة العالمية.

يعد ضمان أمن الطاقة أحدى الركائز الأساسية للتعاون الإقليمي، وهو ما يتيح فرص الاعتماد المتبادل على المستوى الإقليمي. وينبغي تصميم اتفاقيات الطاقة الإقليمية بهدف حماية مسارات الطاقة واستكشاف مصادر الطاقة المستدامة. إن الطاقات الواسعة والبكر في هضبة إيران وغيرها من أراضي الدول الأعضاء في مشروع "المودة"، والتي تصلح لمزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحول التعاون في مجال الطاقة المتجددة إلى خطة اقتصادية مجدية من شأنها توفير الطاقة النظيفة للمنطقة وحتى خارجها.

ويمكن لمشروع "المودة" أن يضع الأساس لتعاون إقليمي جديد في مجال حرية الملاحة من خلال إنشاء دوريات أمنية بحرية مشتركة. منطقتنا هي المعبر الرئيسي للممرات المائية الاستراتيجية في العالم، بما في ذلك مضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق باب المندب. وتحظى إيران، بحكم موقعها الاستراتيجي وخبرتها في المجال الأمني، بمكانة فريدة للمشاركة البناءة في تأمين الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز. ويمكن للدول الأخرى أيضًا أن تلعب دورًا رئيسيًا في تأمين قناة السويس ومضيق باب المندب.

تعد خطة هرمز للسلام (الأمل)، التي اقترحتها إيران قبل أكثر من 5 سنوات، مثالا بارزا للمبادرة الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار بين دول منطقة هرمز. ويمكن لهذه المبادرة أن تحظى بحياة جديدة الآن، بسبب التقدم الكبير في العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسوف يلعب التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية – باعتبارهما قوتين مؤثرتين في المنطقة – دوراً أساسياً في هذا الاتجاه. ومن خلال تعزيز الوحدة والأخوة بين المسلمين الشيعة والسنة، يصبح بوسعنا أن نتصدى بفعالية لقوى الانقسام والتطرف والصراع الطائفي التي زعزعت استقرار المنطقة تاريخياً.

وستكون الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الإيرانية هي العناصر الأساسية لهذه الرؤية. وهذا النهج لن يعالج قضية عدم الانتشار النووي فحسب، بل سيعزز أيضا الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار. وينبغي لإطار مشروع "المودة" أن يعطي الأولوية للتعاون في مجال التبادل الثقافي وإدارة الموارد المائية ومكافحة الإرهاب والحملات الإعلامية التي تعزز التعايش.

دور إيران

وكما هو الحال مع الدول الأخرى، ستلعب إيران أيضًا دورًا أساسيًا في إطار مشروع "المودة" المقترح. خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، أظهرت بلادي قدراً ملحوظاً من الثبات والاكتفاء الذاتي في مجال الأمن والدفاع، ولم تكن قادرة على البقاء من دون مساعدات خارجية فحسب، بل تمكنت أيضاً من التقدم في مواجهة الضغوط التي تفرضها القوى من خارج المنطقة.

الاعتقاد السائد بأن إيران فقدت ذراعها في المنطقة يعود إلى الافتراض الخاطئ بأن إيران كانت لها علاقات بالنيابة مع قوى المقاومة. إن جذور المقاومة تكمن في احتلال "إسرائيل" للأراضي العربية، وتدنيس الأماكن الإسلامية المقدسة، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، والعدوان المستمر على الجيران. لقد كانت المقاومة موجودة قبل الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وسوف تستمر ما دامت أسبابها الجذرية قائمة. ومحاولة نسب الأمر إلى إيران قد تصلح لحملة علاقات عامة، لكنها ستمنع أي حل حقيقي.

وكما هو الحال مع جميع الدول، واجهت إيران أيضًا تحدياتها وأخطاءها. إن الشعب الإيراني، الذي تحمل الكثير من المصاعب بالتضحية بذاته، مستعد الآن لاتخاذ خطوات شجاعة بتصميم حازم وثقة بالنفس. إن هذا التحول من منظور موجه نحو التهديد إلى نهج موجه نحو الفرص يتماشى تمامًا مع المنظور الذي طرحه رئيس الجمهورية بزشكيان (وانا شخصيا) في الحملة الانتخابية الصيف الماضي في إيران.

يتحدانا مشروع "المودة" في إعادة تصور المنطقة ــ ليس كساحة معركة للمصالح المتضاربة، بل كفضاء للصداقة والتعاطف، على أساس السعي وراء الفرص المشتركة والرفاهية الجماعية. لقد حان الوقت للتغيير. وعلينا أن نستفيد من هذه اللحظة وندخل في حوارات هادفة وصريحة حتى نتمكن من بناء مستقبل يقوم على التعاون والتنمية المستدامة والمشتركة والعدالة الاجتماعية والرخاء والتضامن.

يدعونا مشروع "المودة" إلى إعادة التفكير في صورة المنطقة، ليس كساحة معركة، ولكن كمركز للصداقة والتعاطف، وهي منطقة يعتبر فيها البحث عن الفرص المشتركة والرفاهية الجماعية أمرًا أساسيًا. ومن الضروري الدخول في مناقشات هادفة وصريحة حتى نتمكن من رسم مستقبل قائم على التعاون والتنمية المشتركة والمستدامة والعدالة الاجتماعية والازدهار والأمل الجديد.

إن تحويل غرب آسيا إلى رمز للسلام والتعاون ليس مجرد أمنية لا أساس لها من الصحة؛ بل هو ضرورة استراتيجية وهدف قابل للتحقيق لا يحتاج إلا إلى الالتزام والحوار والرؤية المشتركة. ويمكن لمشروع "المودة" أن يوفر المساحة لهذا التحول. فلنغتنم هذه الفرصة لتحويل غرب آسيا إلى منطقة مستقرة ومزدهرة وسلمية؛ منطقة يحل فيها التعاطف والتفاهم المتبادل والتعاون محل الخلافات والانقسامات. وعلينا، نحن المسؤولون في حكومات بلداننا، أن نغتنم هذه الفرصة ونتطلع إلى المستقبل بدلاً من أن نبقى أسرى الماضي. لقد حان الوقت للعمل".

انتهى ** 2342