٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85698795
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الهند تقوم بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق ايران

٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٦ ص
رمز الخبر: 85698795
الهند تقوم بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء تشابهار جنوب شرق ايران

طهران / 24 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- اعلن المدير التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية علي اكبر صفائي عن توقيع عقد مع الهند في ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، وقال ان الهنود يقومون حاليا بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء تشابهار.

وأضاف صفائي مساء الاثنين في تصريح للصحفيين في ختام حفل إحياء يوم النقل الوطني: ان مبلغ العقد المذكور يبلغ 120 مليون دولار، حيث يجري نقل 85 مليون دولار منها حاليا.

وتابع: كما يتم تنظيم عقود المعدات الإنشائية في هذا الميناء.

وأشار صفائي إلى زيارة نائبي رئيس وزراء روسيا الى طهران واللقاء مع الرئيس مسعود بزشكيان والنائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، وقال: في هذه الاجتماعات جرت مناقشات تفصيلية بشأن ممر "شمال- جنوب".

وقال نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية: من الأمور التي أكدت عليها الحكومة ورئيس الجمهورية هو الاستخدام الأقصى لطاقات وإمكانيات القطاع الخاص.

انتهى ** 2342

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