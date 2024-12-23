جيش الاحتلال يقرّ بمقتل نائب قائد سرية وجنديين شمالي قطاع غزة

وافادت الميادين ان وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنّ الضابط، القتيل في شمالي قطاع غزة، يشغل منصب نائب قائد سرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوة لـ "جيش" الاحتلال وقعت في كمين، بحيث تم تفجير عبوة ناسفة إلى جانبها في بيت حانون، شمالي قطاع غزة، أدّت إلى مقتل ضابط وجنديين، إضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة.

وأشارت إذاعة "جيش" الاحتلال إلى أنّه بعد تفجير العبوة الأولى في القوة الإسرائيلية في بيت حانون، حيث سقط 3 قتلى وجريح، وصلت قوة إسرائيلية ثانية فانفجرت إلى جانبها عبوة أخرى، لكن لم تقع إصابات.

وأفادت إذاعة "الجيش" بأنّه، منذ بداية العملية العسكرية للفرقة 162، شمالي قطاع غزة، سقط 38 قتيلاً حتى الآن.

وفي شمالي قطاع غزة، نفّذت المقاومة الفلسطينية عدداً من العمليات، يوم الإثنين، مستهدفةً حشود الاحتلال وآلياته.

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