القوات اليمنية تهاجم بالطيران المسيّر هدفين عسكريّين في عسقلان و"تل أبيب"

طالت العملية الأولى هدفاً عسكرياً للاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة، ونفذتها طائرة مسيّرة من نوع "يافا"، وحققت هدفها بنجاح.

وهاجمت العملية الثانية هدفاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا ("تل أبيب") المحتلة، عبر طائرة مسيرة، من نوع "يافا" أيضاً، وحققت هدفها بنجاح.

وقالت القوات المسلّحة اليمنية إنّ العمليتين تأتيان "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

وأكّد سريع، أنّ القوات المسلّحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية ضد الاحتلال، "استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز، وأبناء أمتينا العربية والإسلامية"

وشدّد على أنّ "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأعلنت القوات اليمنية، يوم الأحد، نجاحها في إفشال هجوم أميركي بريطاني على صنعاء، واستهدافها حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان"، وعدداً من المدمّرات التابعة لها، بالتزامن مع بدء الهجوم، مساء الاحد، على اليمن.

وبحسب القوات المسلحة اليمنية، نُفّذت العملية بـ8 صواريخ مجنّحة و17 طائرة مسيّرة، وأدّت أيضاً إلى إسقاط طائرة "أف 18" أميركية.

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