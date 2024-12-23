وزير الحرب الصهيوني يعترف بمسؤولية كيانه عن اغتيال الشهيد هنية

وأوردت وزارة الحرب الصهيونية تصريحات كاتس في بيان رسمي، في إشارة إلى رغبة صهيونية في التبنى رسميا ولأول مرة عملية اغتيال هنية التي نفذت في 31 تموز/ يوليو الماضي في طهران.

كما حذّر جماعة “أنصار الله” في اليمن من قتل قياداتهم، حسب زعمه.

وقال كاتس في أول اعتراف علني بأن تل أبيب كانت وراء مقتل هنية في تموز/يوليو الماضي في العاصمة الإيرانية، “سنضرب الحوثيين بقوة، ونستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية، ونقتل قياداتهم، تماما كما فعلنا مع هنية، و(يحيى) السنوار، و(حسن) نصر الله في طهران وغزة ولبنان، وسنفعل ذلك في الحديدة وصنعاء”.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هنية، في تفجير استهدف مقر إقامته في طهران نهاية تموز/ يوليو الماضي، خلال زيارة رسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

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