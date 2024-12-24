محافظ كرمانشاه: المنطقة الحرة بقصر شيرين جاهزة لحضور المستثمرين المحليين والأجانب

وفي اطار الاجتماع مع المسؤولين في الدولة لمتابعة إطلاق المنطقة الحرة بقصرشيرين، التقى محافظ كرمانشاه منوجهر حبيبي مع أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في البلاد رضا مسرور.

وفي هذا الاجتماع، اشار محافظ كرمانشاه، إلى الموقع الاستراتيجي لمنطقة قصر شيرين الحرة وقدراتها الفريدة وقال: تم الانتهاء من الاستعدادات لبدء نشاط هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 7223 هكتارًا، والآن أصبحت جميع الظروف جاهزة للإعلان الرسمي وحضور المستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن أن حدود برويزخان لها مكانة خاصة في مجال الترانزيت والتجارة للبلاد، فهي تقع في قلب منطقة قصرشيرين الحرة، وأضاف: إن افتتاح هذه المنطقة سيساعد برويزخان على الازدهار بشكل أكبر وتسهيل التجارة وجذب السكان المحليين والاستثمار الأجنبي، خاصة أن هناك حزما تحفيزية خاصة لجذب المستثمرين في المنطقة الحرة بقصر شيرين.

ولبلدة قصر شيرين الحدودية غربي كرمانشاه حدود مع العراق تزيد عن 186 كيلومتراً، ويوجد على طول هذه الحدود معبران رسميان هما برويز خان وخسروي، حيث تتم عبرهما التبادلات الاقتصادية والتجارية وتصدير البضائع إلى إقليم كردستان وسائر انحاء العراق.

تم إنشاء الحدود الرسمية لبرويزخان في مدينة قصرشيرين رسميًا عام 2006، وهي تقع على الحدود مع إقليم كردستان العراق والى الجوار من محافظة السليمانية.

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