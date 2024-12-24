٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85698814
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حزب الله يعين يوسف الزين مسؤولا للعلاقات الاعلامية خلفا للشهيد محمد عفيف

٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ ص
رمز الخبر: 85698814
حزب الله يعين يوسف الزين مسؤولا للعلاقات الاعلامية خلفا للشهيد محمد عفيف

طهران / 24 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- أعلنت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الاثنين “تولي الدكتور الحاج يوسف الزين مسؤولية العلاقات الإعلامية خلفا للشهيد الحاج محمد عفيف وذلك ضمن استكمال المسيرة الإعلامية”.

يذكر ان الحاج محمد عفيف قد ارتقى شهيدا كبيرا على طريق القدس في غارة صهيونية استهدفته في العاصمة اللبنانية بيروت خلال العدوان الاسرئيلي على لبنان في شهري ايلول وتشرين الاول 2024.

انتهى ** 2342

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