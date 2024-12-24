حزب الله يعين يوسف الزين مسؤولا للعلاقات الاعلامية خلفا للشهيد محمد عفيف

يذكر ان الحاج محمد عفيف قد ارتقى شهيدا كبيرا على طريق القدس في غارة صهيونية استهدفته في العاصمة اللبنانية بيروت خلال العدوان الاسرئيلي على لبنان في شهري ايلول وتشرين الاول 2024.

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