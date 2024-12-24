أيرلندا: استشهاد المواطنيين الفلسطينيين على يد القوات الاسرائيلية كارثة إنسانية

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الأيرلندي في بيان له أمس الاثنين، ان هاريس اكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح الاسرى.

كما وصف استشهاد الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني بأنه "مأساة إنسانية غير معقولة"، وأضاف: تحقيق السلام على أساس حل الدولتين يجب أن يكون هدف المجتمع الدولي في عام 2025.

وشدد رئيس وزراء أيرلندا على أن بلاده ستواصل استخدام صوتها ونفوذها في كل فرصة وفي كل اوساط دولية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، أغلق الاحتلال الصهيوني سفارته في أيرلندا بسبب ما أسماه سياسات دبلن العدائية تجاه هذا الكيان.

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجية الاحتلال الصهيوني "جدعون ساعر"، "لقد أغلقنا سفارتنا في أيرلندا بعد أن تجاوزت هذه الدولة الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل".

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