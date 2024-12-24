متحدثة الحكومة:مشارکة رئیس الجمهوریة في قمة «D-8» جسدت دبلوماسية ايران الفعالة

وأشارت "فاطمة مهاجراني" في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الیوم الثلاثاء، إلى حضور رئيس الجمهوریة في القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (دي8) في القاهرة وأكدت أن هذه القمة خلقت فرصة لرئيس الجمهورية لإجراء محادثة مع قادة الدول الإسلامية النامية الأخرى واتخاذ خطوة فعالة على طريق الدبلوماسية.

وأضافت أن الحكومة الإيرانية الحالية تحاول أن یکون ارتفاع الأسعار متناسبا مع القدرة الشرائية للشعب وتسعی لضمان عدم انخفاض القدرة الشرائية للشعب.

وقالت مهاجراني إن تحسين الظروف المعيشية هو أحد مطالب الشعب وأضافت: ستكون زيادة الرواتب بنسبة 20 بالمائة في مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشوری الإسلامي،وسيكون الإعفاء الضريبي ضعف ما كان عليه في العام الماضي من أجل مساعدة شعبنا.

واكدت مهاجراني أن إيران ومصر من الحضارات القديمة العظيمة في العالم، وقالت إن التفاعل والتعاون بين البلدين يمكن أن يكون فعالا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى تطور التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجموعة D-8"" وأضافت: التفاوت في المجال الاقتصادي سيكون مصدرا للتفاوت الاجتماعي، وإذا وصل مستوى التفاوت الاقتصادي إلى أدناه ، سنشهد مجتمعات أكثر سلمية.

وتابعت قائلة: هناك قضية أخرى مهمة تدرسها مجموعة D-8"" وهي التأكيد على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وتحسين الاقتصاد العالمي.

تجري محادثات دبلوماسية لإعادة فتح سفارتي إيران وسوريا

وردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في سوريا، قالت مهاجراني: كما أعلن المسؤولون الإيرانيون، المهم بالنسبة لإيران هو حكومة تعتمد على الأصوات الشعبية للشعب السوري.

وأضافت: الحفاظ على وحدة أراضي سوريا من القضايا المهمة جداً التي تسعى إليها إيران ويعتبر منع نمو وانتشار الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة للمنطقة.

وفيما يتعلق بإعادة فتح السفارات، قالت: نهجنا قائم ععلى الدبلوماسية ونحن مستعدون، وهم مستعدون أيضا ونجري محادثات دبلوماسية لإعادة فتح سفارتي إيران وسوريا.

یتبع..