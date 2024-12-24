متحدث القضاء: لم يتحقق أي من أغراض الكيان الصهيوني

وقال اصغر جهانغیر في مؤتمره الصحفي: كما قال قائد الثورة الإسلامية، لم يتحقق أي من أغراض الكيان الصهيوني، وكل الأدلة تدل علی أن جبهة المقاومة مستمرة في مسيرتها بقوة

منذ 15 شهراً. وأضاف أن مستقبل المنطقة مشرق بالمقاومة الشرسة التي أبدتها جبهة المقاومة وستثبت المقاومة أن الحق سينتصر على الباطل.

وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامیة بأن الشباب السوري هو الذي سيحدد مستقبل بلده وأضاف: الشباب السوري الغيور سيثبت أنه يدافع عن أرضه وسيقف في وجه المحتلین.

وتابع : اکد قائد الثورة الإسلامیة علی جهاد التبیین و اعتبر التخویف وإثارة الفتن و بث الیأس، اهداف العدو الثلاثة ضد ایران.

وقال: إن السلطة القضائية تؤكد على ضرورة اليقظة لدى أبناء الشعب وستتعامل بحزم مع من يريد تعريض (تعرض) الأمن النفسي للشعب للخطر و بث الخوف بين أبناء شعبنا من خلال نشر الأكاذيب.

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