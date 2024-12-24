٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85699515
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الرباعون الايرانيون يتألقون ببطولة اسيا للشباب والناشئة 2024م

٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م
رمز الخبر: 85699515
الرباعون الايرانيون يتألقون ببطولة اسيا للشباب والناشئة 2024م

طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا - احرز الرباعون الشباب والناشئة الايرانيون، 9 ميداليات ملونة، خلال منافسات الوزن 96 كغم ضمن بطولة اسيا لرفع الاثقال – شباب وناشئين، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وافادت ارنا، انه بنهاية منافسات الوزن 96 كغم لفئة الشباب ضمن هذه البطولة، تمكن الرباع الايراني "امير حسين سبه" من رفعة 162 كغم ليتقلد الميدالية الذهبية، ثم جرب حظة في رفعة النتر حيث احرز الميدالية الفضية، كما حاز على فضية اخرى لقاء اجمالي رصيده البالغ 349 كلغم.

وفي ذات الاوزان لفئة الناشئين، خاض الرباع الايراني "حميد رضا زارعي" المنافسة، مسجّلا ما مجموعه 334 كغم، وتقلد ميداليتين ذهبيتين واخرى فضية.

من جانب اخر، بلغ اجمالي رصيد الايراني "محمد اسفندياري"، 331 كغم لفئة الشباب، وقد اضاف 3 ميداليات برونزية الى حصاد المنتخب الايراني من بطولة اسيا للشباب والناشئين لرفع الاثقال الجارية في الدوحة.

انتهى ** ح ع  

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