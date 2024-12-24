لبنان يشكو الكيان الصهيوني في مجلس الأمن بسبب خروقات اتفاق وقف النار

وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، أن "الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات، تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".

وجدد لبنان في الشكوى، التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، وما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب.

ودعت البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة الاممية، في مذكرة الدعوى، مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات "إسرائيل"، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة؛ حب ما افادت به صحيفة "النشرة" الاخبارية.

كما طالبت بتعزيز الدعم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه.

انتهى**9365 / ح ع **