وزير العلوم : إيران تستعد لإنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا في العراق

وافادت ارنا، بان وزير العلوم الإيراني، التقى اليوم الثلاثاء في طهران، مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي "حيدر عبد الضهد" والوفد المرافق له؛ حيث اكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات العلمية الثنائية ذات الصلة بشؤون الطلبة الجامعيين والبحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار سيمائي صراف إلى، أن إيران ترغب في قبول المزيد من الطلاب العراقيين، قائلا : لدينا جامعات مهمة خاصة في المحافظات الحدودية مع العراق، ونحن مستعدون لقبول الطلاب العراقيين الموهوبين والمتحمسين في أفضل جامعاتنا.

كما رحب وزير العلوم الإيراني باقتراح الجانب العراقي لقبول طلاب إيرانيين في جامعات العراق، وتخصيص ۱۰۰ منحة دراسية لهؤلاء الطلاب؛ مصرحا : إذا توفرت الظروف والأرضية لهذه الخطوة، فسيتم تنفيذها.

الى ذلك، اكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، على ان بلاده استفادت من خبرات الجمهورية الاسلامية في مجال إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا، مما ترتب عليه اقرار اللوائح القانونية في البرلمان العراقي.

وأضاف حيدر عبد الضهد خلال اللقاء مع وزير العلوم الايراني، أن مجالات التعاون بين إيران والعراق لإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في العراق تمت دراستها من قبل الخبراء، على ان يتم حسم صيغتها النهائية خلال الاجتماع المشترك للجامعات الإيرانية والعراقية في كربلاء المقدسة.

وأشار نائب الوزير التعليم العالي العراقي، إلى تعليم عدد كبير من الطلبة العراقيين في إيران، مؤكدا التركيز على دراسة الطلبة العراقيين باللغة الفارسية حتى يتعرفوا على الثقافة والمعرفة الإيرانيتين.

كما وجه دعوة الى وزير العلوم الايراني من نظيره العراقي، لحضور اجتماع كربلاء المشترك للجامعات الإيرانية والعراقية.

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