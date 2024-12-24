المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني يعلن رفع الحجب عن تطبيقي واتس اب وجوجل بلاي

وعقدت اليوم الجلسة الـ 104 للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني بحضور قادة السلطات الايرانية الثلاث، والوزراء المعنيين وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة مقترح اعاجة النظر في سياسات حجب الفضاء السيبراني داخل البلاد، في ضوء الآراء الصادرة عن السلطات المسؤولة والتي كانت قد نوقشت مسبقًا.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، في اجتماعهم اليوم، على دعم المنصات المحلية ايضا.

وفی سیاق متصل، صرح وزیر الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني "ستار هاشمي" : اليوم اتخذنا الخطوة الأولى لرفع القيود عن الإنترنت بالتعاطف والوفاق بين جميع الأطراف.

واضاف هاشمي في منشور له على منصة اكس : أشكر فخامة رئيس الجمهورية على متابعته، كما اشيد بتعاون الإعلام والنشطاء؛ نحن (اليوم) بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى هذا التعاون والتعاطف لكي يستمر هذا المسار.

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