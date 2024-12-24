مسؤول برلماني روسي يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي

وفي تصريح للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، اوضح رضائي: ان نائب رئيس لجنة الدوما للشؤون الحكومية "كونستانتين زاتولين"، التقى رئيس وعدد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال حضوره اجتماع اللجنة النيابية اليوم.

وأضاف : خلال هذا الاجتماع، أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني إلى مسار التطورات الاقليمية، والتهديدات المشتركة التي تواجه إيران وروسيا والفرص المشتركة المتاحة لكلا البلدين من اجل التغلب على هذه التهديدات.

وتابع النائب الإيراني : الى ذلك صرح نائب رئيس لجنة الدوما للشؤون الحكومية في هذا الاجتماع : إن روسيا تقاتل في أوكرانيا الغرب الذي يرسل مرتزقاته إلى هذا البلد؛ مؤكدا، "نحن نعتبر إيران شريكًا وحليفًا لروسيا ونتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

كما نقل رضائي عن زاتولين قوله في هذا الاجتماع : إن الأميركيين يعارضون تحالف الدول الثلاث روسيا وإيران والصين؛ مؤكدا على اهمية تعزيز العلاقات بين هذا الثلاثي.

وفي اشارة الى التطورات الإقليمية، قال المسؤول البرلماني الروسي : إن الغرب استغل انشغال روسيا في الحرب مع أوكرانيا، ليجتاح الشرق الأوسط، ولم تكن "إسرائيل" لوحدها متورطة في الأحداث الأخيرة (بسوريا) بل تركيا متورطة ايضا.

كما اشار المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، الى تصريحات زاتولين حول التطورات في منطقة القوقاز، قوله : اننا لم نغفل تلك الاحداث؛ موجها نقده الى حكومة أرمينية والحكومة الجورجية الحالية، من ان "يريفان لا تراعي مصالح شعبها"؛ على حدّ تعبير هذا المسؤول البرلماني الروسي.

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