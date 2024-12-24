الأدميرال تنغسيري : نحن قادرون على انتاج أفضل القوارب في البلاد

وأوضح الأدميرال "علي رضا تنغسيري"، مساء الثلاثاء، في حفل توقيع اتفاقية تصنيع المعدات البحرية بمقر وزارة الطرق والتنمية الحضرية : اليوم تم إنجاز عمل كبير، ونرى بأن البلد الذي كان في عهد الطاغوت (البهلوي) يعتمد على الأمريكيين لتصنيع السفن، اضحى اليوم قادرا على انتاج قوارب الألومنيوم.

وأشار إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بتصنع 17 قاربا في مؤسسة "الشهید محلاتی"، وتجهيزها لدخول الخدمة في الأسطول البحري للبلاد.

وأكمل الادميرال تنغسيري : لقد كانت إيران تمتلك أكبر أسطول بحري على مستوى العالم منذ العصور القديمة وفي عهد داريوس (أحد الملوك الأخمينية) تحديدا؛ الامر الذي تؤكده النقوش القديمة في قناة السويس.

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