الادميرال ايراني : قادرون على تصنيع اكثر الاجهزة البحرية تعقيدا في البلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال ايراني للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عقب مراسم التوقيع على اتفاقيات لانتاج الاجهزة البحرية، باستضافة وزارة الطرق والتنمية الحضرية؛ لافتا الى ان الحكومة اتخذت الخطوة الاولى في سياق تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة التنمية الاقتصادية القائمة على البحر.

واضاف : لقد برهن شبابنا المختصون، سابقا وعبر انتاج المدمرة "دنا"، على قدراتنا في الابحار الى المحيطين الاطلسي والهادئ؛ مردفا بان اقتدار البلاد متجسّد في تصنيع الاجهزة البحرية الاكثر تعقيدا.

ومضى الى القول : من اليوم فصاعدا لم يعد انتاج القطع البحرية اجراء معقدا، بل سيتم ذلك بكل سهولة على ايدي المختصين المحليين.

انتهى ** ح ع