٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85699799
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القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصاروخ فرط صوتي هدفا عسكريا في "تل أبيب"

٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٢٨ م
رمز الخبر: 85699799
القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصاروخ فرط صوتي هدفا عسكريا في "تل أبيب"

طهران / 24 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، باستخدام صاروخ فرط صوتي.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن "القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"؛ مشيرة إلى، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأكدت القوات اليمنية، على لسان الناطق باسمها العميد يحيى سريع، أنها "ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني على أتمِّ الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

وشددت العميد سريع، بأن "القوات اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك بإسناد المقاومة في غزة وعبر المزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

انتهى 9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة سبأ الإخبارية

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