القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصاروخ فرط صوتي هدفا عسكريا في "تل أبيب"

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن "القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"؛ مشيرة إلى، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

وأكدت القوات اليمنية، على لسان الناطق باسمها العميد يحيى سريع، أنها "ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني على أتمِّ الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

وشددت العميد سريع، بأن "القوات اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك بإسناد المقاومة في غزة وعبر المزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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المصدر/ وكالة سبأ الإخبارية