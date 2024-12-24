الرئيس بزشكيان يزور عائلتي شهيدين مسيحيين من شهداء الدفاع المقدس

وفي الزيارتين اللتين جرتا بهذه المناسبة مساء الثلاثاء، تحدث الرئيس بزشكيان مع السيدة "نينا هارطونيانس نخجوان تبة" زوجة الشهيد "أوشافان عيوضيان" والسيدة "هاسميك ميرزايان هارطونيان قرجة داغي" والدة الشهيد "جاليك تومانيان".

وفي هذه اللقاءات أشاد الرئيس بتضحيات هؤلاء الشهداء، كما أشاد بصبر والدة الشهيد تومانيان وزوجة الشهيد عيوضيان.

وجاء في لوحة التكريم التي قدمها الرئيس بزشكيان لأسرتي هذين الشهيدين: عشية حلول العام الجديد، لكم مني كل الاحترام واقدم التهنئة بذكرى ميلاد عيسى بن مريم (ع) واحيي ذكرى شهداء الوطن الشامخين.

واضاف: لقد صورت أمهات وزوجات الشهداء الغاليات مظهراً جميلاً من مظاهر التضحية بصبر لا مثيل له؛ نساء ذوات قلوب قوية رفعن راية الإيثار ووقفن على عهدهن الأبدي مع مُثُل شهدائهن الاعزاء. إن هؤلاء الشهداء الشوامخ، ومن خلال التاسي بتعاليمهم الدينية والتزامهم وحماسهم المثالي، وقفوا جنباً إلى جنب مع سائر أبناء الوطن دفاعاً عن شرف الوطن وسلامة ارضه، وبصمودهم وإصرارهم، سيبقون إلى الأبد مصدر فخر واعتزاز لهذا البلد.

انتهى ** 2342