قائد حرس الحدود الايراني: القدرة والجاهزية العملياتية لحرس الحدود عالية جداً

وأضاف العميد أحمد علي كودرزي ، خلال زيارته الثلاثاء لفوج سلماس الحدودي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران: تكتسب قوات حرس الحدود التدريب والمهارات المستمرة، وهو أمر فعال للغاية في تحسين جاهزية القوات.

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة وامكانيات ومعدات جيدة في حرس حدود البلاد وتم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الصدد.

وتابع قائد حرس الحدود الإيراني: اهتمامنا هو أكثر بالمجالات التي تحتاج إلى تعزيز في مختلف الأبعاد من الأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية والبصريات والاجسام الطائرة الدقيقة وجميع أنواع الأسلحة التي يحتاجها حرس الحدود.

وصرح العميد كودرزي: أيضًا، تم اتخاذ إجراءات جيدة في مجال تحسين الطرق المؤدية إلى القواعد الحدودية، والتحسين المتزايد لهذه الطرق مدرج على جدول الأعمال.

يذكر ان محافظة أذربيجان الغربية لديها حدود بطول 967 كم مع تركيا وشمال العراق ونخجوان، كما أن 10 مدن في هذه المحافظة لديها حدود مشتركة مع الدول الجارة من ضمنها مدينة سلماس التي تشترك في الحدود مع تركيا.

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