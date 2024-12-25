ايران تحصد 12 ميدالية ملونة في بطولة شباب آسيا برفع الأثقال

ففي منافسات فئة 109 كغم للشباب تمكن آريا بايدار من الفوز بالميداليات الذهبية الثلاث برفعتي الخطف 169 كغم والنتر 211 كغم والمجموع 380 كغم.

وفي هذه الفئة ايضا حصد حسن عمادي ميدالتين برونزيتين في رفعتي الخطف 164 كغم والنتر 195 كغم والميدالية الفضية في المجموع 359 كغم.

وفي منافسات فئة 102 كغم للشباب حصد علي رضا نصيري الميدالية البرونزية في الخطف 171 كغم والميدالية الفضية في النتر 218 كغم والميدالية الفضية في المجموع 389 كغم.

وفي الفئة ذاتها نال ابوالفضل زارع 3 ميداليات برونزية، في الخطف 172 كغم والنتر 194 كغم والمجموع 366 كغم.

ولغاية الان حصد منتخب ايران 10 ميداليات ذهبية و 19 فضية و 22 برونزية ببطولة شباب وناشئة آسيا لرفع الاثقال.

انتهى ** 2342