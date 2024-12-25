15 شهيدا في ساعات الفجر الاولى جراء القصف الصهيوني لقطاع غزة

وبحسب ما اوردته وسائل الإعلام الفلسطينية،فقد استشهد 10 مواطنين فلسطينيين في قصف منزل سكني في منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما أن هناك عدد من المدنيين الفلسطينيين في عداد المفقودين.

وفي قصف منزل سكني في حي المنارة، جنوب خانيونس،استشهد مدنيين على الأقل وجرحى عدد اخر من المواطنين.

كما قتلت الطائرات الحربية الصهيونية مواطنا فلسطينيا بقصف منزل عائلة المنيراوي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأدّى قصف منزل عائلة الإفرنجي في مخيم النصيرات الى استشهاد شخصين وجرح عددا اخر.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا سكنيا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تقوم قوات الإنقاذ بإجلاء سكانه من تحت الأنقاض.

هذا ومازال العدوان الصهيوني الهمجي مازال مستمرا على قطاع غزة منذ حوالي الـ15 شهرا، فيما أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح بحق اهل غزة.

ورغم كل هذه الجرائم، فقد اعترف الكيان الصهيوني أنه بعد 445 يوما من الحرب، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافه من هذه الحرب المتمثلة القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة.

انتهى**ر.م