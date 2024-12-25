٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85700190
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Dossier

أونروا: إسرائيل تقتل طفلا في غزة كل ساعة

٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رمز الخبر: 85700190
أونروا: إسرائيل تقتل طفلا في غزة كل ساعة

طهران / 25 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا-كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن مقتل طفل فلسطيني كل ساعة في قطاع غزة يأيدي قوات الاحتلال الصهیوني.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن 14 ألفا و500 طفل فلسطيني قتلوا في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددا على أن هؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة انتهت قبل أوانها.

وأضاف لازاريني أنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال أو من نجوا منهم وأصيبوا بصدمات جسدية وعاطفية.

وقال المفوض العام  لأونروا إن الصبية والفتيات في غزة يتنقلون بين الأنقاض، وهم محرومون من التعليم.

وحذر من نفاد الوقت بسرعة وخسران الأطفال حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن قطاع غزة على وشك فقدان جيل كامل من الأطفال بسبب الحرب الصهیونیة.

وأشارت إلى أن أكثر من 625 ألف طفل في غزة ظلوا خارج المدارس، منهم 300 ألف طالب كانوا ملتحقين بمدارس أونروا قبل الحرب.

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