الرئیس بزشکیان يعزي نظيره الأذربيجاني بضحايا حادث تحطم طائرة الرکاب

و أعرب مسعود بزشكيان عن تعازيه لرئيس وشعب جمهورية أذربيجان وتعاطفه مع أسر الضحايا، داعيا الله تعالى المغفرة والرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع جرحى هذا الحادث.

وتحطمت اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان كان على متنها 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم.

وأكدت وزارة الطوارئ في كازاخستان، نجاة 25 راكباً كانوا على متنها في أثناء وقوع الحادث.

وقالت الوزارة في بيان سابق إنه جرى نقل 14 مصاباً إلى المستشفى ووُضع 5 منهم في العناية المركّزة.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية، في بيان، إن الطائرة من طراز "إمبراير 190"، سقطت في أكتاو خلال رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وأفاد البيان بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكباً و5 من أفراد الطاقم.

وذكرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور.

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