عارف: الحكومة الرابعة عشرة مهتمة بخفض تولي المهام

واضاف عارف وهو يتحدث في الاجتماع الاول للمجلس الاداري الاعلى في الحكومة الرابعة عشرة أن احدى استراتيجيات حكومة "الوئام الوطني" تتمثل في تفعيل وتنشيط النظام الاداري مؤكدا ان ذلك سيتم من خلال الاليات الحديثة فضلا عن الافادة من خبرات الدول والمراكز الاكاديمية المعتمدة.

واكد اننا نتابع اليوم قضية خفض تولي الحكومة المهام بقوة.

واوضح ان اعمالا انجزت في مجال تقليص البيروقراطية مضيفا ان احد الموضوعات المهمة والجادة هو اللامركزية بمعنى ان الحكومة الرابعة عشرة ترى انه يجب تفويض الشؤون التنفيذية للمحافظ.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية انه من وجهة نظر حكومة الوئام الوطني، فان المحافظ هو بمنزلة رئيس جمهورية المحافظة.