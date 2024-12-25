وزير الثقافة يدعو لايجاد تطور في الدبلوماسية الثقافية

واضاف صالحي وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاعلى لمؤسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية ان نشاطا جيدا انجز لحد الان في مجال تنشيط الطاقات الثقافية في مؤسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية وباقي الاجهزة لكن من الضروري ايجاد تحول في هذا المجال.

وناقش الاجتماع الفاعلية السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الموضوعات السورية ودور الاعلام والفضاء الافتراضي في هذا المجال وكذلك السياسات التنفيذية والاستراتيجية للانشطة الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة وقضايا الساعة والقضايا الثقافية الدولية.