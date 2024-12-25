٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٨ م
رمز الخبر: 85700782
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journalistکاظم شماعییان

وزير الثقافة يدعو لايجاد تطور في الدبلوماسية الثقافية

٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٨ م
رمز الخبر: 85700782
وزير الثقافة يدعو لايجاد تطور في الدبلوماسية الثقافية

طهران/ 25 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي في معرض اشارته الى ظروف المنطقة والصعيد الدولي مشددا على ضرورة ايجاد تحول في مجال الدبلوماسية الثقافية.

واضاف صالحي وهو يتحدث في اجتماع المجلس الاعلى لمؤسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية ان نشاطا جيدا انجز لحد الان في مجال تنشيط الطاقات الثقافية في مؤسسة الثقافة والعلاقات  الاسلامية وباقي الاجهزة لكن من الضروري ايجاد تحول في هذا المجال.

وناقش الاجتماع الفاعلية السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الموضوعات السورية ودور الاعلام والفضاء الافتراضي في هذا المجال وكذلك السياسات التنفيذية والاستراتيجية للانشطة الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة وقضايا الساعة والقضايا الثقافية الدولية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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