مفتي كرواتيا: العيش الديني السلمي قائم في ايران

وقد التقى حسنفيتش رئيس مؤسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور في طهران.

واشار الى ملتقى حوار الاديان بين ايران وكرواتيا والذي عقد في الخريف الماضي في زغرب قائلا ان هذا الملتقى الناجح كانت له اصداء واسعة في وسائل الاعلام الكرواتية.

واعرب عن ارتياحه للقاء اهل السنة في ايران مؤكدا ان التعامل مع قادة اهل السنة اوضح له ان مجتمع اهل السنة في ايران يعيشون بهدوء وسلام الى جانب المجتمع الشيعي.

واكد مفتي كرواتيا اهمية غزة قائلا ان غزة ليست فقط متعلقة بفلسطين، بل هي مسالة الامة الاسلامية وان القرآن الكريم قد اشار بوضوح الى المسجد الاقصى بوصفه القبلة الاولى للمسلمين.

واعتبر ان القتل الهمجي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد النساء والاطفال بانه لا يمكن تصوره في القرن الحالي منتقدا المنظمات الدولية بسبب انفعالها ازاء ذلك.

اما رئيس مؤسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور فقد اشار الى الحوار الديني مع المؤسسة الدينية للفاتيكان العام الماضي وقال اننا اعلنا في هذه اللقاءات ان الحوار الديني يكون مؤثرا عندما يتسم بالواقعية واكدنا ان الحور حول السلام بناء حتما لكن له متطلبات احدها العدالة.

وتطرق الى القلق السائد حول سوريا والحرب الاعلامية الجارية قائلا ان وسائل الاعلام الغربية تسعى لتغيير الروايات لصرف الانتباه عن الجرائم الاسرائيلية.

وشدد على اهمية وحدة العالم الاسلامي بعد التطورات الاخيرة واكد ان واجبنا هو التصدي للفرقة التي يبثها الاعداء.