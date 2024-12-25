المصادقة على استثمارات اجنبية بقيمة 705 ملايين دولار

وصادقت الجلسة التي عقدت برئاسة المدير العام لمؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية دراسة 74 طلبا بشان الاستثمارات الاجنبية بما فيها الطلبات الجديدة وزيارة الاستثمارات الاجنبية وتمت المصادقة على 71 طلبا منها.

ومن هذه الطلبات، 50 طلبا متعلقا بالمشروعات الجديدة للاستثمارات الاجنبية.

وكانت هناك طلبات لزيادة الاستثمارات من قبل بلدان مختلفة بما فيها الامارات العربية المتحدة والصين والمانيا وهونغ كونغ والهند وكندا والنمسا وارمينيا وسلطنة عمان وتركيا وباكستان والعراق وافغانستان والجاليات الايرانية المقيمة في قطر وفرنسا وبريطانيا بقيمة 705 ملايين و 737 الف دولار اذ تمت المصادقة عليها.