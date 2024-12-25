سفير كازاخستان يؤكد الارادة السياسية لبلاده بتطوير العلاقات الشاملة مع إيران

وخلال لقاء مع محمد آشوري تازياني محافظ هرمزكان ، يوم الاربعاء، قال اونالباييف: إرادتنا السياسية هي تطوير العلاقات الشاملة مع إيران، وفي هذا الصدد نقترح عقد اتفاقية التوامة بين ميناء بندرعباس (مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران) وأحد موانئ كازاخستان المطلة على بحر قزوين.

واضاف: ان رئيسي إيران وكازاخستان عازمان على زيادة مستوى التجارة بين البلدين إلى عدة أضعاف المستوى الحالي.

واعتبر محافظة هرمزكان بانها محافظة مهمة واستراتيجية وقال: إن الإرادة السياسية لجمهورية كازاخستان ترتكز على تطوير العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، وخلال الشهر المقبل سيسافر وزير التجارة الكازاخستاني إلى إيران مع وفد أعمال، ومن المتوقع أيضًا أن يتم خلالها التخطيط لتفقد إمكانيات محافظة هرمزكان.

*تحسين العلاقات مع دول الجوار من أولويات الحكومة الايرانية

من جانبه اعتبر محافظ هرمزكان تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع دول الجوار أحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة، واصفا دور محافظة هرمزكان في زيادة مستوى التفاعل بين إيران وكازاخستان بالمهم والفعال.

وقال آشوري تازياني: إن إيران لديها الكثير من القواسم المشتركة الثقافية مع كازاخستان، ولذلك، يجب علينا إحياء هذه العلاقات والتفاعلات معًا، واستخدام قدرات ممر "شمال- جنوب" بشكل صحيح.

وأشار إلى قدرات محافظة هرمزكان على تحسين مستوى التفاعلات التجارية مع دولة كازاخستان الصديقة والمجاورة، وأضاف: يمكن أن يكون أحد محاور التعاون المشترك في ميناء "الشهيد رجائي" (جنوب ايران)، حيث يتم بناء على الاتفاقيات المبرمة توفير الامكانيات لترانزيت المنتجات الكازاخستانية.

وأشار آشوري تازياني إلى عزم رئيسي البلدين على زيادة الميزان التجاري ، وقال: يمكن الاستفادة من قدرات هرمزكان لرفع مستوى التجارة والتبادل التجاري المخطط له حتى أفق 3 مليارات دولار.

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